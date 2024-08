Il presidente del Formula One Group a margine della presentazione del Gran Premio

Il presidente e amministratore delegato del Formula One Group, Stefano Domenicali, è intervenuto a margine della presentazione del Gran Premio di Monza. “È bello aver visto la prima fase dei lavori completata nei tempi definiti, ora per guardare avanti dobbiamo fare in mondo che quello che manca sia completato in tempi certi, questo è il tema fondamentale”, ha dichiarato il manager. “Per quanto riguarda le condizioni economiche, dal contratto con tutte le autorità e imprese che devono seguire le cose si troverà la quadra, siamo positivi per cercare di chiudere l’estensione il prima possibile”, ha concluso Domenicali.

