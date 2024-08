Il 24enne britannico trionfa sul circuito di casa del campione del mondo della Red Bull

Lando Norris conquista il Gp di Olanda, quindicesima tappa del Mondiale di F1. A casa di Verstappen, sul circuito di Zandvoort, il pilota della McLaren ha preceduto la Red Bull del campione del mondo. Per il 24enne britannico è il secondo successo della carriera dopo il Gp di Miami di questo stesso anno. Terza la Ferrari di Charles Leclerc, artefice di una gara perfetta. Ai piedi del podio l’altra McLaren di Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. A chiudere la top ten Perez, Russell, Hamilton, Gasly e Alonso.

Norris: “Ho visto che Max non scappava, ho capito che potevamo vincere”

“È fantastico, ancora una volta non è stata una gara perfetta per la partenza e il primo giro. Ma poi è andato tutto bene, la macchina era incredibile. Mi sono sentito a mio agio e potevo spingere. Ho passato Max, che era la cosa più importante, e poi sono andato avanti tranquillo. La gara è stata lineare, anche se è sempre difficile, ma molto piacevole”. Questo il commento a caldo di Lando Norris. “Orange? Abbiamo tantissimi fan qui! Scherzi a parte ho anche tanti fan olandesi e ringrazio anche loro. Fin dal giro 5-6 mi aspettavo che Max potesse prendere vantaggio. Visto che non lo ha fatto ho capito che potevamo lottare. Lui perdeva terreno mentre il mio passo aumentava. Quando l’ho passato ho capito che potevo spingere”, ha aggiunto.

