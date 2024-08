Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. Eliminato in Q2 il farrarista Carlos Sainz che scatterà dall'undicesima casella davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton

Lando Norris ha conquistato la pole del Gp di Olanda, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Sul circuito di Zandvoort il pilota della McLaren con il tempo di 1’09″673 ha preceduto di 356 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. In seconda fila l’altra McLaren di Oscar Piastri e la Merceds di George Russell. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. Eliminato in Q2 il farrarista Carlos Sainz che scatterà dall’undicesima casella davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Il pilota spagnolo ha pagato gli inconvenienti tecnici del venerdì che hanno impedito di lavorare sugli assetti in vista delle qualifiche.

