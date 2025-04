Bruxelles 3 apr. (LaPresse) – “Non ci sono vincitori nelle guerre commerciali ed è chiaro che i dazi faranno aumentare i prezzi per i consumatori e alla fine saremo noi a dover pagare tutto”. Lo dice l’Alta rappresentante per la Politica estera Ue, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa Ue a Varsavia. “La cooperazione in materia di difesa che abbiamo con gli americani – aggiunge – è anche molto importante. Con il Libro bianco penseremo anche a cosa possiamo fare di più per la nostra industria della difesa, perché in questo momento stiamo comprando molto dagli americani. Ma dobbiamo diversificare il nostro portafoglio in modo da avere le capacità di produrre qui le munizioni e ciò di cui abbiamo bisogno e anche di poter acquistare da altri alleati in modo da avere un portafoglio diversificato in questo senso”, aggiunge.

