L'olandese della Red Bull partirà 10 posizioni indietro per una penalità

Con un colpo da maestro Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio di F1, sul circuito di Spa-Francorchamps. L’olandese della Red Bull Max Verstappen ha dominato le qualifiche girando in 1’53″159 sotto una pioggia battente, ma partirà in decima posizione a causa di una penalità per il cambio del motore. Ne approfitta così Leclerc, secondo in qualifica con la sua Ferrari staccato di +0.595. In prima fila accanto al monegasco partirà Sergio Perez sull’altra Red Bull, staccato di +0.606 da Verstappen. L’olandese ha dominato la classifica dei tempi con la sua Red Bull sulle colline boscose delle Ardenne, ma il leader del mondiale partirà domenica dall’11° posto a causa della penalità dopo che la Red Bull ha superato il numero consentito di power unit quando ha installato un nuovo motore nella sua auto. In seconda fila partiranno la Mercedes di Lewis Hamilton, quarto a +0.676, e Lando Norris su McLaren a +0.822. In terza fila partiranno Oscar Piastri sull’altra McLaren e George Russell sull’altra Mercedes, mentre in quarta fila partiranno l’altra Ferrari di Carlos Sainz Jr. e la Aston Martin di Fernando Alonso. Per Leclerc è la 25esima pole in carriera, la terza a Spa e la seconda di fila.

Leclerc: “La pioggia ci ha aiutato, ora concentrati su domani”

“È bello, non me l’aspettavo questo weekend. Abbiamo fatto qualcosa al di là delle nostre aspettative. Ora dobbiamo concentrarci su domani e vedremo cosa accadrà senza la pioggia“, ha commentato a caldo il pilota monegasco. “Senza la pioggia probabilmente avremmo lottato per il quinto posto, la pioggia ci ha aiutato e non mi lamento. È bello tornare avanti sulla griglia e ora dobbiamo finalizzare tutto domani“, ha aggiunto. Amareggiato il compagno di squadra Sainz: “Ho pagato l’ultimo set di gomme nuove, non so come mai ma c’era meno grip di quello usato. Forse non l’ho preparato bene. Mi dà fastidio perché stavo andando forte tutta la sessione”, ha detto lo spagnolo.

Verstappen cerca la super rimonta

Verstappen ha un vantaggio relativamente comodo di 76 punti su Lando Norris nella classifica generale nonostante per la prima volta dal 2021 sia reduce da tre gare senza vittorie. Dopo che la McLaren è stata più veloce la scorsa settimana con la doppietta in Ungheria, l’olandese in Belgio dovrà combattere per farsi strada dalle retrovie. Ma d’altronde nel 2022 ha vinto partendo dal 14° posto. “È stata una bella qualifica, per fortuna il meteo ha retto anche se pioveva. Tutto ha funzionato bene, ma abbiamo fatto buoni tempi. Non sapevamo se ci sarebbe stato l’asciutto nel Q3 ma sono contento. La macchina va bene, ho provato a fare giri puliti ma domani dovrebbe essere tutto diverso perché dovrebbe fare caldo e il degrado delle gomme sarà importante. Partirò 10 posizioni dietro, non sappiamo quanto saremo veloci e speriamo di riuscire a rimontare”, ha dichiarato Verstappen dopo le qualifiche. “Alla prima curva ci sarà caos, ma vediamo perchè la gara sarà lunga e spero di essere competitivo. Sarà una battaglia dura e speriamo di fare il meglio possibile e lottare con Ferrari e Mercedes per poi sfidare le McLaren”, ha concluso l’olandese che medita battaglia.

