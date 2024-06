Contatto negli ultimi giri tra Max Verstappen e Lando Norris, che stavano lottando per la vittoria

Finale thriller al Gp di Austria di Formula 1 vinto da George Russell (Mercedes) su Oscar Piastri (McLaren), con il ferrarista Carlos Sainz che torna sul podio, al terzo posto. Un contatto tra Max Verstappen e Lando Norris toglie di scena negli ultimi giri i due protagonisti della gara che stavano duellando per la vittoria. Entrambi sono stati costretti ad andare a box per una foratura: l’olandese è riuscito a ripartire e chiudere al quinto posto mentre l’australiano è stato costretto al ritiro. A punti anche Lewis Hamilton, quarto, Nico Hülkenberg sesto, e a seguire Sergio Perez, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. Undicesimo Charles Leclerc condizionato da un problema all’ala anteriore danneggiata per un contatto al primo giro.

