Quarta la Ferrari di Sainz, sesto Leclerc

Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Austria, undicesima tappa del Mondiale di F1. Il pilota olandese campione del mondo della Red Bull, poche ore dopo la vittoria nella gara sprint, domina anche in qualifica e con il tempo di 1’04″314 precede la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell, a sua volta davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Quinto crono per Lewis Hamilton davanti all’altra Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di un ‘lungo’ (un errore in curva) nell’ultimo tentativo per fare il tempo. Oscar Piastri di McLaren aveva firmato il secondo crono, ma è sceso in settima posizione per un track limits. A chiudere la top ten Perez, Hulkenberg e Ocon. Per Verstappen è la 40ma pole in carriera.

