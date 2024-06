L'annuncio sui social da parte del team con sede a Enstone, in Inghilterra

Flavio Briatore torna in Formula Uno: è il nuovo executive advisor della Alpine. “BWT Alpine F1 Team annuncia Flavio Briatore come consigliere esecutivo” si legge in un post su X del team di Formula 1 con sede a Enstone, in Inghilterra.

“Il BWT Alpine F1 Team può confermare che Flavio Briatore è stato nominato dal Ceo del Gruppo Renault Luca de Meo suo consigliere esecutivo per la Divisione Formula Uno”, specifica il post.

BWT Alpine F1 Team announces Flavio Briatore as Executive Advisor

BWT Alpine F1 Team can confirm that Flavio Briatore has been appointed by Renault Group CEO Luca de Meo as his Executive Advisor for the Formula One Division. pic.twitter.com/KAdNVkQBPP

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 21, 2024