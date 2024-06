Secondo gradino del podio per la McLaren di Lando Norris, terza la Mercedes di Russell

Max Verstappen vince il Gp del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il tre volte campione del mondo della Red Bull, leader iridato, ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell, partito in pole. Quarta l’altra Mercedes di Lewis Hamilton. Disastro Ferrari con Charles Leclerc che si è ritirato a metà gara per un problema al motore. Ai box anche l’altra ‘rossa’ di Carlos Sainz a 15 giri dalla fine dopo un testa coda. Quinto Piastri, poi Alonso, Stroll, Ricciardo, Gasly e Ocon. Per Verstappen è l’ottava vittoria nel Gp canadese, che si corre sul circuito di Montreal.

