Il monegasco della Ferrari ha l'occasione di trionfare per la prima volta sul "suo" circuito di casa

Una pole da sogno, tutta rossa splendente, che allarga i confini del possibile. Il monegasco Charles Leclerc per la terza volta in carriera si prende la casella numero uno nel suo Gp di casa con la promessa di lanciare in orbita una Ferrari in salute, pienamente rigenerata e che promette di fare il colpo grosso per sbancare Monaco, puntando anche sulla qualità di Carlos Sainz. Il terzo posto in griglia conquistato dallo spagnolo, dietro al sempre più sorprendente talento della McLaren, Oscar Piastri, mette infatti in condizione la ‘rossa’ di giocarsi al meglio le proprie carte e consegnare al ‘principino’ di Monaco la sua gloria, mai raggiunta a Monaco causa ritiri, errori di strategia ai box e tanta sfortuna.

Solo sesto Max Verstappen

Nel sabato più buio del campione del mondo, Max Verstappen, sesto con la sua Red Bull in affanno (18mo crono per Perez) e artefice di un errore nel giro lanciato, Leclerc sa bene che una qualifica dominata fin dalle libere non è sufficiente per vincere. E gli intoppi del passato lo fanno stare con i piedi ben piantati a terra: “È stato bello, le sensazioni dopo un giro di qualifica sono speciali, l’entusiasmo è alto, davvero bello. Tuttavia so dal passato che le qualifiche non sono tutto, bisogna mettere tutto insieme in gara, negli anni passati non ci siamo riusciti. Ma ora siamo un team più forte, possiamo fare grandi cose domani e l’obiettivo è la vittoria”, ha dichiarato il monegasco che ha in mente la domenica perfetta. “Cosa fare per vincere? Scattare bene in griglia, e una volta fatto sperare che anche Carlos Sainz si metta in buona posizione, se saremo primo e secondo potremo gestire la gara, dobbiamo portare la vittoria a casa”.

Sainz: “Priorità vincere con Charles”

Avrà una sicura spalla da Carlos Sainz (scatterà davanti all’altra McLaren di Lando Norris, quarto) che non ha nascosto affatto quale sarà il suo compito: “Ho fiducia in un buon passo domani, ma qui conta la posizione in pista. Tutto può accadere come sempre, la priorità è vincere domenica con Charles“. Come dire, tutti per Leclerc, all’inseguimento di quella vittoria sempre soltanto sfiorata. Per la gara serve però la massima lucidità e una strategia perfetta. Lo stesso team principal Frederic Vasseur sa che in fondo la pole di Leclerc e la terza posizione in griglia di Sainz sono solo un buon viatico ma nulla più. “È bello avere entrambe le macchine davanti in ottica strategia, è importante fare la pole ma non è scontato poi vincere la gara. L’importante è fare tutto come si deve”, ha precisato il manager francese, consapevole però della forza del suo team e dell’ottimo lavoro finora svolto. “Leclerc sta facendo bene da tutto il weekend, sta volando e ha un passo davvero costante. Già dal venerdì Leclerc è stato molto positivo. Nel Q1 è riuscito a mantenere la calma, nonostante quel sacchetto di plastica che si è impigliato nell’anteriore che non gli ha consentito di spingere per due o tre giri. Ma sta andando bene, con un passo costante dall’inizio del weekend. Avevo un po’ di paura che fosse nervoso e che questo potesse condizionarlo, invece è stato bravo a mantenere la calma”, ha aggiunto, non mostrandosi preoccupato o in ansia per aver cambiato il motore: “Lo abbiamo sostituito per sicurezza, ma nessun problema per il Gp. Penso che abbiamo il vantaggio di avere sempre la stessa routine in preparazione gara, per cui penso che gestiremo tutto agilmente. Anche Sainz è stato molto forte”. Non resta che giocarsi al meglio il secondo tempo di questa ‘partita’ che Leclerc sogna da una carriera intera. E con lui l’intero popolo ferrarista.

