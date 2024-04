Il campione di Formula 1 morì in un incidente durante il Gran Premio di San Marino il 1 maggio 1994

Alla vigilia del 30mo anniversario della tragica scomparsa di Ayrton Senna, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si trasformerà questa sera (30 aprile) in un set a cielo aperto per ‘La notte di Ayrton’, una speciale occasione per celebrare uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.

Alle ore 21:00, l’attore e musicista Stefano Fresi prenderà posto sul rettilineo del traguardo dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per recitare un monologo dal titolo ‘Fresi racconta Senna’ sulla vita del pilota brasiliano tratto dal libro ‘Perdere Senna’ del regista e scrittore Giorgio J. Squarcia in uscita il 21 maggio per Paperfirst.

Per la prima volta dopo trent’anni, inoltre, la Williams F16 del campione brasiliano tornerà nella posizione in cui si trovava il giorno in cui partì per l’ultimo giro della vita del più grande pilota della storia, il 1° maggio del 1994, quando Senna prese posto nella piazzola numero uno dell’autodromo, la pole position per il Gran Premio di San Marino che si correva proprio a Imola. L’auto che gli appassionati vedranno in pista è l’unica copia originale esistente dell’auto andata distrutta durante l’incidente in cui Senna perse la vita.

Ma non è tutto. Sulla torre del circuito verranno proiettate integralmente in esclusiva le immagini che riprendono Senna nei minuti precedenti la partenza di quell’ultimo Gran Premio, immagini su cui si sono scritte pagine e pagine di inchiostro e che per la prima volta verranno mostrate nella loro interezza insieme alle fotografie di Angelo Orsi, amico fraterno del campione. La sera del 1 Maggio, alle ore 21.00, il monologo ‘Fresi racconta Senna’ diventerà un vero e proprio spettacolo aperto al pubblico all’interno del Teatro Comunale Ebe Stignani di Imola. In scena Fresi sarà accompagnato da una band di 5 elementi e da una cantante. Lo spettacolo, che alternerà parole e musica, è ad ingresso gratuito su prenotazione tramite il sito www.ayrton-senna.it. La serata- evento vede la collaborazione e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata