L’incidente alla curva Tamburello del circuito di Imola nella terza gara del mondiale di Formula 1

Imola, 1 maggio 1994: il Gran Premio di San Marino è la terza gara del campionato mondiale di Formula 1. Nelle qualifiche del giorno prima il pilota austriaco Roland Ratzenberger muore in seguito a un terribile incidente alla curva Villeneuve. Il pilota brasiliano Ayrton Senna porta una bandiera dell’Austria nella sua monoposto, la vuole sventolare in caso di vittoria. Alle 14.17 perde il controllo della sua Williams alla curva Tamburello del circuito di Imola, l’impatto con il muro è terribile, la vettura rimbalza a forte velocità. Senna viene trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore di Bologna. Ogni tentativo per salvargli la vita è inutile.

