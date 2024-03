Il pilota spagnolo della Ferrari verrà sostituito a Gedda dal britannico Oliver Bearman

Carlos Sainz non correrà il Gp dell’Arabia Saudita di Formula 1. Al pilota spagnolo della Ferrari, che aveva saltato l’appuntamento con i media mercoledì per un malore, ma che giovedì aveva preso parte alle due sessioni di prove libere, è stata diagnosticata una appendicite e dovrà essere operato. Sarà sostituito dal pilota britannico Oliver Bearman. La Ferrari ha rilasciato venerdì mattina la seguente dichiarazione sui social: “A Carlos Sainz è stata diagnosticata un’appendicite e dovrà essere operato. A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione”.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.

As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024