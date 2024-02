Il post su Instagram del pilota che dal 2025 passerà a Maranello: "Sono stati giorni pazzeschi, pieni di emozioni"

Le prime parole di Lewis Hamilton dopo l’ufficialità del passaggio alla Ferrari a partire dal 2025. “Sono stati giorni pazzeschi, pieni di tutta una serie di emozioni“, ha scritto il pilota sul suo profilo Instagram. “Come tutti ormai sapete, dopo 11 incredibili anni alla Mercedes, è giunto il momento per me di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e entrerò a far parte della Scuderia Ferrari nel 2025. Mi sento incredibilmente fortunato, dopo aver realizzato cose con la Mercedes che avrei potuto solo sognare da bambino, di avere ora la possibilità di realizzare un altro sogno d’infanzia. Guidare in rosso Ferrari. La Mercedes è stata una parte importante della mia vita da quando avevo 13 anni, quindi questa decisione è stata la più difficile che abbia mai dovuto prendere. Sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme e sono molto grato per il duro lavoro e la dedizione di tutti coloro con cui ho lavorato nel corso degli anni e, naturalmente, di Toto, per la sua amicizia, guida e leadership. Insieme abbiamo vinto titoli, battuto record e siamo diventati la partnership pilota-team di maggior successo nella storia della F1. E ovviamente non posso dimenticare Niki (Lauda, ndr) che era un grande sostenitore e che ancora mi manca ogni giorno”.

“È il momento di accettare una nuova sfida”

“Devo anche condividere – ha scritto ancora Hamilton – il mio enorme apprezzamento nei confronti di tutto il consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz e di tutti i membri dell’azienda in Germania e nel mondo per avermi supportato in questi 26 anni. Ma è il momento giusto per fare un cambiamento e accettare una nuova sfida. Ricordo ancora la sensazione di aver fatto un salto di fiducia nell’ignoto quando sono entrato in Mercedes per la prima volta nel 2013. So che alcune persone non lo capirono in quel momento, ma avevo ragione a fare il passo allora ed è la sensazione che provo di nuovo ora. Sono entusiasta di vedere cosa posso apportare con questa nuova opportunità e cosa possiamo fare insieme. Tuttavia, in questo momento, non sto pensando al 2025. Il mio focus è sulla prossima stagione e sul tornare in pista con la Mercedes. Sono più motivato che mai, più in forma e più concentrato che mai e voglio aiutare la Mercedes a vincere ancora una volta. Sono impegnato al 100% nel lavoro che devo svolgere e determinato a concludere la mia collaborazione con il team in modo positivo. Grazie a tutti voi che avete intrapreso questo viaggio con me, mi avete incoraggiato mentre inseguo i miei sogni e spero di poter continuare a rendervi orgogliosi. Come sempre, vi mando il mio amore e la mia energia positiva”.

