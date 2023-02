Svelata a New York la nuova monoposto Red Bull 'RB19'

Nel giorno della presentazione della nuova Red Bull ‘RB19’ a New York, il campione del mondo Max Verstappen non nasconde le sue ambizioni in vista della prossima stagione dicendosi “ottimista” per il prossimo Mondiale. “Non sarà facile confermarsi sugli stessi livelli dello scorsa stagione ma ci proveremo”, ha aggiunto il compagno di scuderia, Sergio Perez. Sulla gestione dei piloti il team principal Christian Horner non ha dubbi: “E’ la coppia più competitiva che ci sia oggi in F1”. Terzo pilota del team Daniel Ricciardo che torna alla Red Bull dopo le quattro stagioni vissute dal 2014 al 2018: “Ho ritrovato tanti volti familiari e tanti amici”.

Il campione del mondo: ‘sappiamo come migliorare’

Parlando della nuova monoposto che difenderà il titolo iridato nella stagione 2023, il team principal Christian Horner ha ammesso: “Ci sono dei cambiamenti figli dei nuovi regolamenti e altri che sono il frutto dello sviluppo in gallerie del vento”.

“Non l’avevo mai vista prima, mi aspetto uno sviluppo della vettura sulla base vincente dello scorso anno. Ho provato la macchina sul simulatore. Quest’anno sappiamo cosa vogliamo dalla macchina e come migliorarla, l’obiettivo di tutti è trovare la giusta correlazione tra prove con il simulatore e la pista, in que caso vuol dire che abbiamo lavorato bene”, ha invece dichiarato Max Verstappen.

L’accordo con la Ford

Nel corso della presentazione è stato ufficializzato l’accordo tra la scuderia anglo-austriaca e il colosso statunitense Ford in vista del nuovo ciclo regolamentare relativo alle power unit che debutterà nel 2026, stagione che vedrà anche l’esordio di Audi in F1 in qualità di nuova proprietaria dell’attuale scuderia Sauber. Sulla nuova vettura Red Bull numero 1 in bella mostra sul musetto e ancora la scritta Honda sulle pance.

