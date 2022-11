Terzo posto per l'altra Mercedes di Hamilton. Quarto il campione del mondo Verstappen, solo sesto Leclerc

La Mercedes è tornata. Un superbo George Russell ha vinto la gara sprint del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Interlagos, penultima tappa del Mondiale di F1. Il pilota inglese con un sorpasso magistrale poco dopo metà gara ai danni di Max Verstappen ha dimostrato tutte le sue doti. Alle spalle di Russell ottimo secondo posto per Carlos Sainz su Ferrari, che ha preceduto l’altra Mercedes di Lewis Hamilton. Il pilota spagnolo sarà però penalizzato di cinque posizioni, pertanto la prima fila della gara di domani sarà occupata dalle due Frecce d’Argento. Sainz partirà dalla settima posizione.

Soltanto quarto il campione del Mondo Max Verstappen su Red Bull, che dopo aver superato in avvio il poleman Kevin Magnussen, non è riuscito a mantenere la testa della gara. Dopo il sorpasso subito da Russell, infatti, l’olandese si è fatto passare anche da Sainz ed Hamilton in uno spettacolare duello ravvicinati. Verstappen partirà comunque dalla seconda fila alle spalle delle due Mercedes. Quinto posto nella sprint per l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti alla seconda Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco è stato protagonista di una bella rimonta dalla decima posizione e domani partirà in terza fila davanti alla McLaren dell’inglese Lando Norris oggi settimo. Chiudono la top ten della gara sprint, Kevin Magnussen su Haas, Sebastian Vettel su Aston Martin e Pierre Gasly su Alpha Tauri.

