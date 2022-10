L'olandese della Red Bull ha vinto il Gran Premio del Giappone davanti a Perez e Leclerc, penalizzato di 5"

Max Verstappen su Red Bull ha vinto anche il Gran Premio del Giappone di F1, a Suzuka. Su una pista bagnata per la pioggia e in una gara ridotta, dopo lo stop per le difficili condizioni meteo, il pilota olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc il compagno di squadra Sergio Perez.

Penalizzato Leclerc

Charles Leclerc è stato penalizzato di 5″ nel Gran Premio del Giappone e scala così in terza posizione alle spalle di Sergio Perez, sull’altra Red Bull. Leclerc è stato penalizzato per aver tagliato una chicane nell’ultimo giro nel tentativo di difendersi dall’attacco di Perez. Ai piedi del podio si piazzano Esteban Ocon quarto su Aline e Lewis Hamilton quinto su Mercedes. Sesto posto per il veterano Fernando Alonso su Aline, davanti all’Aston Martin di Sebastian Vettel alla sua ultima gara a Suzuka. Chiudono la top ten l’altra Mercedes di George Russell, la Williams di Nicolas Latifi e la McLaren di Lando Norris. Per la Red Bull è la 14/a vittoria in questa stagione, record assoluto, di queste 12 sono di Verstappen.

Campione del mondo per il secondo anno di fila

Con la penalizzazione di Leclerc nel Gp del Giappone, Max Verstappen è matematicamente campione del Mondo di Formula 1 per il secondo anno di fila. Con una decisione cervellotica, infatti, i commissari hanno dato il punteggio pieno ad una gara che si è invece disputata in formula ridotta a causa della lunga sospensione per la pioggia.

“Sono contento che abbiamo corso, ma alla fine è andata bene. Anche se era difficile. Vincere il Mondiale è stato bellissimo“. Così un quasi incredulo Max Verstappen commenta la sua prima vittoria in carriera nel Gran Premio del Giappone e la conquista del secondo titolo consecutivo di campione del Mondo di Formula 1.

“Sono state emozioni contrastanti, abbiamo avuto una annata incredibile. Un qualcosa di inimmaginabile. Devo ringraziare tutto il team e chi lavora in fabbrica per fare andare questa macchina sempre più veloce”, ha proseguito Verstappen. “Sono molto fiero di esserci riuscito e proprio qui in casa della Honda, con cui stiamo lavorando da due anni”, ha sottolineato ancora l’olandese dal podio intervistato da Jenson Button ex campione del Mondo nel 2009.

La rabbia di Binotto

“Prima di tutto bravo e complimenti a Verstappen per la vittoria, ha guidato in modo eccellente per tutta la stagione. Sulla decisione della Fia non ho voglio di commentare, questa volta hanno deciso tutto in pochi secondi senza sentire i piloti. È inaccettabile, ne parleremo nelle sedi opportune”. Lo ha detto Mattia Binotto, team principal della Ferrari, collegato da Maranello ai microfoni di Sky Sport a proposito della discussa decisione della Fia di penalizzare di 5″ Leclerc assegnando di fatto a Verstappen la vittoria del Mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata