Per il secondo anno di fila Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio di Olanda, valido per il Mondiale di F1. Con il tempo di 1’10″342 il pilota olandese, campione del Mondo in carica, ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc di appena 0.021 millesimi. Terza l’altra Rossa di Carlos Sainz, a soli 0.092 millesimi. Una dimostrazione di forza importante per la Ferrari, in vista del Gran Premio d’Italia a Monza della settimana prossima. Alle spalle delle due Rosse si piazza Lewis Hamilton su Mercedes, a 0.306. Quinto tempo per Sergio Perez su Red Bull a 0.735, il messicano nell’ultimo tentativo è finito contro il muro costringendo i commissari a stoppare la sessione e impedendo così alle altre auto in pista di migliorarsi. Sesto tempo per George Russell sull’altra Mercedes a 0.805. Completano la griglia di partenza Lando Norris su McLaren, Mick Schumacher su Haas, Yuki Tsunoda su Alpha Tauri e Lance Stroll su Aston Martin.

“Incredibile, abbiamo lavorato tutta la notte per migliorare. Abbiamo cambiato parecchio la macchina ed è stato un giro pazzesco. Oggi la macchina era di nuovo piacevole da guidare”. Così ha commentato il suo risultato Max Verstappen. Soddisfazione anche dalla Ferrari. Charles Leclerc ha dichiarato: “Ci sono andato vicino, ma Max ha fatto un gran giro. All’inizio ero un po’ spaventato perchè lui era molto più veloce, ma nel Q3 la macchina ha trovato la forma giusta. Domani c’è la gara e ci proveremo, siamo molto più forti rispetto allo scorso weekend. Il nostro passo gara è piuttosto forte, siamo vicini alla RedBull e dovremo fare una grande partenza. Poi vedremo”. Queste invece le parole di Sainz: “Sono contento, ho fatto un giro pulito e senza errori. È mancato qualche centesimo per battere Max, non è stata una qualifica semplice ma abbiamo fatto una buona qualifica. Sarà dura su questa pista, con macchine così pesanti, domani sarà una giornata interessante e succederanno tante cose. È difficile superare, ma ci saranno tante novità a livello strategico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata