Max Verstappen con la Red Bull ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1, davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Chiude il podio la Mercedes di George Russell, protagonista di un grande weekend, al quarto posto la Ferrari di Carlos Sainz e al quinto l’altra Mercedes di Lewis Hamilton. Delusione in casa Ferrari per il ritiro di Charles Leclerc, al 26esimo giro, quando era saldamente in testa, per un guasto alla sua monoposto. Ora invece il monegasco perde anche la vetta della classifica, che viene occupata da Verstappen.

