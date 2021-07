Seconda fila col quarto tempo per Lewis Hamilton mentre le rosse scatteranno dalla sesta fila

Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio di Austria di Formula 1. L’olandese della Red Bull, leader del Mondiale, ha chiuso le qualifiche ufficiali con il miglior tempo in 1:03.720. Secondo crono, a sorpresa, per la McLaren di Lando Norris, staccato di 48 millesimi. Alle loro spalle la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Per Verstappen, leader del Mondiale, è la quarta pole stagionale, la seconda consecutiva.

Malissimo le Ferrari

Le Ferrari sono state eliminate nel Q2: Carlos Sainz è 11°, Charles Leclerc 12°.

Il trionfo di Verstappen nel Gp di Stiria

