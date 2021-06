Quarto successo stagionale per l'olandese della Red Bull. Sul podio anche Bottas. Sesto Sainz, settimo Leclerc

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

L’olandese della Red Bull, scattato dalla pole, ha preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto Sergio Perez sull’altra Red Bull. La prima Ferrari è quella di Carlos Sainz, sesto davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Per Verstappen è la quarta vittoria stagionale, la seconda consecutiva.

Quinto posto per Lando Norris su McLaren.

Gara perfetta per Verstappen, che sul circuito di casa della Red Bull ha dominato sin dall’inizio. Grande rimonta per Leclerc, costretto a rientrare ai box nel primo giro per un problema all’anteriore. A completare la top ten Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Undicesimo e dodicesimo posto per le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Prossimo appuntamento il Gran Premio di Austria, ancora sul Red Bull Ring, il 4 luglio.

Verstappen: “Tutto ha funzionato alla perfezione”

“Fin da subito ho sentito un buon bilanciamento, e abbiamo potuto gestire le gomme sin dalla partenza. Loro sono rientrati ai box, noi abbiamo reagito e abbiamo spinto. Tutto ha funzionato alla perfezione”, ha dichiarato Verstappen al termine della gara.

“E’ positivo ma dobbiamo dimostrarlo ancora la prossima settimana, vedremo in cosa potremo fare meglio. Non vedo l’ora”, ha spiegato l’olandese della Red Bull.

“Dobbiamo continuare a spingere e sono fiducioso che potremo continuare a fare un buon lavoro”, ha concluso Verstappen.

