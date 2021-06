Quarta fila per Charles Leclerc davanti a lando Norris (Mclaren)

Max Verstappen conquista la pole del Gp di Francia di Formula 1. Sul circuito di Le Castellet il pilota olandese della Red Bull ha preceduto con il tempo di 1’29″990 la Mercedes di Lewis Hamilton, in ritardo di 258 millesimi. Second fila per l’altra Mercedes Valtteri Bottas che precede la Red Bull di Sergio Perez. Quinto crono per Carlos Sainz davanti all’Alpha Tauri di pierre Gasly. Quarta fila per Charles Leclerc davanti a lando Norris (Mclaren). A chiudere la top ten Alonso (Alpine) davanti a Ricciardo (McLaren). Per Verstappen è la quinta pole in carriera, la seconda stagionale.

Verstappen: “Bella la pole ma ora i 25 punti persi a Baku”

“E’ stato al momento un weekend molto positivo su una pista dove abbiamo avuto delle difficoltà. C’è stata una svolta dalle prove libere 2 e fare la pole è molto bello. I punti non vengono assegnati oggi anche se è stata una grande giornata. Dobbiamo conquistarne 25 punti, quelli che abbiamo perso a Baku”.

