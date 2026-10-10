Giro di Lombardia 2026, trionfa Seixas. Ciccone sul podio

Paul Seixas diventa il più giovane corridore della storia a vincere il Giro di Lombardia. A 20 anni e 16 giorni il talento francese della Decathlon dopo la Freccia Vallone ha conquistato la sua prima “monumento” rompendo l’equilibrio sul Civiglio e facendo saltare tutti i rivali più esperti. Secondo Enric Mas (Movistar Team) a 48″, terzo Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 1’05. Quarta piazza per Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) che ha vinto la volata dei battuti.

Paul Seixas, Como, 10 ottobre 2026 (Photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

Seixas: “Vittoria pazzesca, tutto è andato alla perfezione”

“E’ stata una vittoria pazzesca. Tutto è andato alla perfezione. I miei compagni di squadra hanno svolto un lavoro encomiabile, spingendo anche più del dovuto, e io ho avuto le gambe giuste per premiare il loro lavoro. Quando ho visto che il ritmo del gruppetto dei migliori non era sufficiente ho deciso di attaccare, e da lì è stata come una cronometro fino all’arrivo”, ha detto Paul Seixas. “Quando ho scollinato il San Fermo della Battaglia per l’ultima volta ho capito che ce l’avevo fatta. Ho realizzato il mio sogno. Dopo i campionati del mondo ho deciso che dovevo puntare su Il Lombardia. Mi sono preparato alla perfezione per vivere una giornata come questa”, ha aggiunto il ciclista di Lione.