Mondiali ciclismo 2026, oggi la prova in linea maschile élite: orario e dove vederla in tv

È il giorno della prova in linea maschile élite ai Mondiali di ciclismo 2026. Oggi, domenica 27 settembre, sulle strade di Montréal viene assegnata la maglia iridata al termine della gara che chiude la rassegna mondiale canadese.

La partenza è fissata alle 15.00 ora italiana da Brossard, mentre l’arrivo è previsto a Montréal dopo 273,7 chilometri di gara. Il percorso comprende un lungo tratto iniziale prima dell’ingresso nel circuito cittadino, che dovrà essere affrontato per 12 volte.

Il percorso dei Mondiali di ciclismo a Montréal

La prova presenta un percorso particolarmente selettivo, con 3.803 metri di dislivello complessivo. Nel circuito finale sono presenti diversi strappi che potrebbero favorire gli attaccanti e i corridori capaci di ripetere gli sforzi in salita. Tra i punti più impegnativi ci sono la Voie Camillien-Houde, lunga 1,67 chilometri con una pendenza media del 7,4% e punte del 10%, il Chemin de Polytechnique, 780 metri al 6% con punte dell’11%, e l’Avenue Pagnuelo, lunga 600 metri al 7%. La parte conclusiva prevede infine la rampa del Parc Jeanne-Mance, 560 metri al 4%, dove è collocato il traguardo.

Mondiali 2026, i favoriti per la maglia iridata

L’assenza del campione del mondo uscente Tadej Pogacar, fermato da un infortunio riportato alla Vuelta, rende la corsa particolarmente aperta. Tra i principali protagonisti c’è Remco Evenepoel, reduce dalla vittoria nella cronometro mondiale, dove ha conquistato il quarto titolo consecutivo.

Il Belgio può contare anche su Wout van Aert, mentre i Paesi Bassi affidano le proprie ambizioni a Mathieu van der Poel, già campione del mondo e particolarmente adatto alle corse dure e selettive.

Attenzione anche a Isaac Del Toro, Paul Seixas, Tom Pidcock e Ben Healy, tutti corridori che possono inserirsi nelle fasi decisive della corsa. Tra gli altri nomi da seguire ci sono anche Mads Pedersen, Richard Carapaz e Primoz Roglic.

L’Italia ai Mondiali di Montréal

La Nazionale italiana si presenta al via con otto corridori. Il commissario tecnico Roberto Amadio ha convocato Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Mark Finn, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Christian Scaroni e Matteo Trentin.

Tra gli azzurri, particolare attenzione è rivolta a Giulio Ciccone, corridore adatto alle salite e agli attacchi sulle asperità del circuito. Alberto Bettiol porta invece esperienza nelle classiche e nelle gare di un giorno, mentre Lorenzo Mark Finn rappresenta uno dei giovani più interessanti del gruppo italiano.

Filippo Ganna non fa parte della formazione italiana per la prova in linea: il piemontese è stato convocato per la cronometro individuale, nella quale ha conquistato la medaglia d’argento alle spalle di Evenepoel.

Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2026 in tv e streaming

La prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo 2026 sarà trasmessa in diretta in Italia.

La copertura televisiva è prevista sui canali Rai, mentre la gara sarà disponibile integralmente anche su Eurosport e sulle piattaforme che trasmettono i suoi contenuti. Eurosport indica inoltre la disponibilità della diretta su Discovery+, HBO Max, DAZN e Amazon Prime Video Channels.

La partenza è prevista alle 15.00 italiane. Dopo 273,7 chilometri, i corridori arriveranno nel cuore di Montréal, al termine di una gara destinata a decidere il nuovo campione del mondo su strada.