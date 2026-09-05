Pogacar, stagione finita ma è ufficiale il rinnovo con UAE Emirates

Tadej Pogacar ha rinnovato il contratto con la UAE Team Emirates-XRG fino al 2032. Lo annuncia in una nota il team emiratino, aggiungendo che il ciclista sloveno – caduto e costretto al ritiro alla Vuelta di Spagna – non correrà ulteriori gare in questa stagione.

“Fin dall’inizio questa squadra è stata come una casa per me – ha dichiarato Pogacar – Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso momenti incredibili, perciò sono molto felice di prolungare il mio contratto fino al 2032. Ho ancora molto da raggiungere in questo sport e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che il team mi ha dimostrato e sono entusiasta di ciò che potremo continuare a costruire insieme”.

Pogacar: “Non è così che avrei voluto concludere la mia stagione”

A proposito della sua caduta nella corsa spagnola il fenomeno sloveno ha ammesso che “non è così che avrei voluto concludere la mia stagione, ora la cosa più importante è recuperare completamente e dare al mio corpo il tempo necessario. E’ stata una stagione ricca di momenti speciali e sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme – ha concluso – Ora mi concentrerò sul recupero, sul supporto ai ragazzi da casa e sul ritorno l’anno prossimo, pronto per quello che mi aspetta”.