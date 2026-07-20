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lunedì 20 luglio 2026

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Caso Roggero, Elon Musk lo difende: “Pazzesco, andrebbero condannati giudice e pm”

Caso Roggero, Elon Musk lo difende: “Pazzesco, andrebbero condannati giudice e pm”
Il fondatore di SpaceX, Elon Musk. (Kevin Lamarque/Pool Photo via AP, File)
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L’imprenditore sudafricano non è nuovo a ingerenze in fatti di cronaca e politica italiani

Al coro di voci in favore di Mario Roggero, il gioielliere condannato e in carcere a Bollate per aver ucciso due rapinatori fuggiti dopo aver assaltato il suo negozio, ora si aggiunge anche Elon Musk. Il patron di Tesla e SpaceX è intervenuto con un post su X.

È pazzesco! Sono il giudice e il pubblico ministero di questo caso a meritarsi questa condanna”, si legge. L’imprenditore sudafricano ha manifestato il suo punto di vista sulla vicenda rispondendo a un tweet di un utente che – dopo aver ricordato il fatto di cronaca – chiedeva: “Il caso ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa e ha suscitato una forte polemica in Italia. Ora in Europa si viene puniti per aver difeso la propria famiglia: cosa ne pensi di questa situazione?”.

Il post di Musk è stato rilanciato dal suo referente in Italia, Andrea Stroppa, che ha scritto: “Elon Musk dalla parte di Mario Roggero”.

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