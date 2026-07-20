Caso Roggero, Elon Musk lo difende: “Pazzesco, andrebbero condannati giudice e pm”

L’imprenditore sudafricano non è nuovo a ingerenze in fatti di cronaca e politica italiani

Al coro di voci in favore di Mario Roggero, il gioielliere condannato e in carcere a Bollate per aver ucciso due rapinatori fuggiti dopo aver assaltato il suo negozio, ora si aggiunge anche Elon Musk. Il patron di Tesla e SpaceX è intervenuto con un post su X.

This is insane!



The judge and prosecutor in this case are the ones who deserve this sentence. — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2026

“È pazzesco! Sono il giudice e il pubblico ministero di questo caso a meritarsi questa condanna”, si legge. L’imprenditore sudafricano ha manifestato il suo punto di vista sulla vicenda rispondendo a un tweet di un utente che – dopo aver ricordato il fatto di cronaca – chiedeva: “Il caso ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa e ha suscitato una forte polemica in Italia. Ora in Europa si viene puniti per aver difeso la propria famiglia: cosa ne pensi di questa situazione?”.

Il post di Musk è stato rilanciato dal suo referente in Italia, Andrea Stroppa, che ha scritto: “Elon Musk dalla parte di Mario Roggero”.