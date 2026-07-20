Attentato a Ranucci, oggi udienza del Riesame per i 4 esecutori materiali

Si svolgerà questa mattina, davanti al Tribunale del Riesame di Roma, l’udienza per i quattro esecutori materiali dell’attentato dinamitardo al conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. Il tribunale si è riservato di decidere sulle istanze di scarcerazione. La decisione potrebbe arrivare già nelle prossime ore.
I legali dei quattro indagati chiederanno l’annullamento della custodia cautelare e la revisione dell’ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso.