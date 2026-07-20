Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 20 luglio 2026

Ultima ora

Attentato a Ranucci, oggi udienza del Riesame per i 4 esecutori materiali

Attentato a Ranucci, oggi udienza del Riesame per i 4 esecutori materiali
Sigfrido Ranucci. (Foto LaPresse/Mauro Scrobogna)
Redazione
Redazione
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
, ,

I legali chiederanno l’annullamento della custodia cautelare e la revisione dell’ipotesi accusatoria

Si svolgerà questa mattina, davanti al Tribunale del Riesame di Roma, l’udienza per i quattro esecutori materiali dell’attentato dinamitardo al conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. Il tribunale si è riservato di decidere sulle istanze di scarcerazione. La decisione potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

I legali dei quattro indagati chiederanno l’annullamento della custodia cautelare e la revisione dell’ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso.

© Riproduzione Riservata