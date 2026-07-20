Giornalista ucciso a Eboli, domani l’autopsia

Non sarebbero stati trovati bossoli vicino al corpo del 53enne Luigi “Luca” Esposito

È prevista domani mattina l’autopsia sul cadavere di Luigi Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni il cui cadavere carbonizzato è stato trovato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. A quanto si apprende, sembra non essere stato trovato alcun bossolo vicino al corpo dell’uomo. Intanto proseguono le indagini della Procura di Salerno per far luce su quanto successo.

Al suo attivo Esposito aveva collaborazioni con diverse testate, tra cui Tuttomercatoweb.com, che ieri ha pubblicato una nota di cordoglio.

Il messaggio di lutto di Tuttomercatoweb. testata con cui Luigi Esposito collaborava.

“Appreso della tragica scomparsa del collega Luigi Esposito, l’editore, la direzione e la redazione di Tuttomercatoweb è vicina alla famiglia per il grave lutto che l’ha colpita in queste ultime ore“. Il giornalista era solito firmare i suoi articoli col nome “Luca”.