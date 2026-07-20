Andrew Tate oggi in tribunale a Miami con il fratello Tristan

I fratelli influencer Andrew e Tristan Tate dovranno comparire oggi davanti a un magistrato federale a Miami, negli Stati Uniti, dopo essere stati arrestati con l’accusa di stupro e traffico sessuale. I due sono attualmente detenuti in un centro di detenzione federale. Nelle prossime settimane, un giudice distrettuale statunitense valuterà se soddisfano i requisiti per l’estradizione nel Regno Unito, dove sono state mosse le accuse a loro carico.

I pubblici ministeri britannici hanno affermato che le nuove accuse che riguardano altre quattro vittime sono state formulate dopo che le autorità hanno ricevuto prove dalla polizia del Bedfordshire, nel sud-est dell’Inghilterra. Le accuse, relative a presunti episodi avvenuti tra il 2010 e il 2017, includono stupro, aggressione, traffico di esseri umani e reati connessi a “immagini indecenti di minori e pornografia estrema”. I fratelli Tate devono già rispondere di precedenti accuse di stupro, lesioni personali, traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione a scopo di lucro ai danni di altre tre presunte vittime nel Regno Unito tra il 2012 e il 2015.