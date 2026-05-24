Giro d'Italia 2026, maglia bianca Conad ancora di Eulalio: "Oggi giornata super dura"

Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious conserva la maglia bianca Conad anche dopo la 15/a tappa del Giro d’Italia 2026, da Voghera a Milano di 157 km. “È sempre una cosa buona tenere la maglia, ma la sensazione di oggi non è stata così buona. Pensavo fosse un giorno abbastanza facile, ma in realtà è stato super duro“, ha detto a LaPresse il portoghese al termine della corsa.

Giornata di festa a Milano, che ha ospitato anche la quinta tappa de ‘Il Grande Giro Conad’, la kermesse organizzata da uno degli sponsor principali della corsa rosa. L’occasione per avvicinare la cooperativa alla comunità, in occasione di un evento di portata nazionale. “Il Giro non è solo una corsa ma è anche una festa popolare che unisce, è comunità e per noi essere parte della comunità e alimentare forze positive della comunità con i messaggi di questo tipo è fondamentale e crediamo anche che questa edizione sia stata un’edizione in cui i giovani che noi abbiamo sponsorizzato l’hanno fatta da padroni”, ha detto Giuseppe Zuliani, direttore comunicazione Conad, a margine dell’arrivo della 15/a tappa nel centro di Milano.

“Per noi essere sponsor del Giro d’Italia è un onore, è una delle manifestazioni sportive più importanti e popolari del paese. Non solo è un momento di festa, ma è anche un modo per consolidare il rapporto che abbiamo con le comunità. Un ritorno soprattutto relazionale”, ha aggiunto Rosanna Cattini, Vicepresidente Conad Centro Nord, a proposito del rientro che il Giro comporta anche in termini economici per la cooperativa. “Sicuramente tanti messaggi possono venire da una partecipazione a una manifestazione così importante. Senz’altro anche l’orgoglio di essere parte di un’esperienza così storica, ma che nello stesso tempo ha saputo innovarsi come quella del Giro d’Italia. Quindi l’orgoglio per i nostri oltre 350 soci con i loro 7.000 collaboratori”, ha concluso Maurizio Comi, Vicepresidente Conad Centro Nord.