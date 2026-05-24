Giro d’Italia 2026, 15esima tappa a Lavik. Vingegaard resta in rosa

Il Giro d’Italia 2026 oggi è arrivato a Milano, e sul traguardo a esultare, nella 15esima tappa, è stato il norvegese Frederick Dversnes Lavik. La fuga ha sorpreso il gruppo e così Lavik ha vinto in uno sprint ristretto nella frazione pianeggiante da Voghera a Milano di 157 chilometri.

La volata finale

Nella volata finale di Corso Venezia, il corridore della Uno-X Mobility ha preceduto i due italiani Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), in fuga fin dal mattino insieme a Mattia Bais, quarto (Team Polti VisitMalta). Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha regolato il gruppo dei velocisti giunto a 57 secondi.

Vingegaard resta in rosa

Jonas Vingegaard con la maglia rosa (Foto Marco Alpozzi/LaPresse)

Giornata tranquilla per i big, con Jonas Vingegaard della Visma che resta in maglia rosa con un distacco di 2’26” sul portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious e di 2’50” sull’austriaco Felix Gall della Decathlon. Domani è previsto il secondo giorno di riposo, il Giro riparte martedì 26 con la 16esima tappa da Bellinzona e Cari, una frazione di montagna interamente in territorio svizzero.

Il portoghese Eulalio conserva la maglia bianca Conad

Afonso Eulalio con la maglia bianca Conad (Foto Massimo Paolone/LaPresse)

Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious conserva la maglia bianca Conad anche dopo la 15esima tappa del Giro d’Italia, da Voghera a Milano di 157 chilometri. Nella classifica dei giovani, il corridore lusitano precede sempre i due italiani Giulio Pellizzari, della Red Bull, di 1’56” e Davide Piganzoli, della Visma, di 3’47”.