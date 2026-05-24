Giro d’Italia 2026, 15esima tappa a Lavik. Vingegaard resta in rosa

Il Giro d’Italia 2026 oggi è arrivato a Milano, e sul traguardo a esultare, nella 15esima tappa, è stato il norvegese Frederick Dversnes Lavik. La fuga ha sorpreso il gruppo e così Lavik ha vinto in uno sprint ristretto nella frazione pianeggiante da Voghera a Milano di 157 chilometri.
La volata finale
Nella volata finale di Corso Venezia, il corridore della Uno-X Mobility ha preceduto i due italiani Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), in fuga fin dal mattino insieme a Mattia Bais, quarto (Team Polti VisitMalta). Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha regolato il gruppo dei velocisti giunto a 57 secondi.
Vingegaard resta in rosa
Giornata tranquilla per i big, con Jonas Vingegaard della Visma che resta in maglia rosa con un distacco di 2’26” sul portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious e di 2’50” sull’austriaco Felix Gall della Decathlon. Domani è previsto il secondo giorno di riposo, il Giro riparte martedì 26 con la 16esima tappa da Bellinzona e Cari, una frazione di montagna interamente in territorio svizzero.
Il portoghese Eulalio conserva la maglia bianca Conad
Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious conserva la maglia bianca Conad anche dopo la 15esima tappa del Giro d’Italia, da Voghera a Milano di 157 chilometri. Nella classifica dei giovani, il corridore lusitano precede sempre i due italiani Giulio Pellizzari, della Red Bull, di 1’56” e Davide Piganzoli, della Visma, di 3’47”.