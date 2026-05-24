Giro d’Italia 2026, Lavik vince 15/a tappa a Milano

Dopo una fuga, nella 15/a tappa del Giro d’Italia 2026, Frederick Dversnes Lavik ha vinto in uno sprint ristretto nella frazione pianeggiante da Voghera a Milano di 157 km. Nella volata finale di Corso Venezia, il corridore della Uno-X Mobility ha preceduto i due italiani Mirco Maestri e Martin Marcellusi in fuga fin dal mattino insieme a Mattia Bais, quarto. Paul Magnier ha regolato il gruppo dei velocisti giunto a 57 secondi. Giornata tranquilla per i big, con Jonas Vingegaard della Visma che resta in maglia rosa con un distacco di 2’26” sul portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious che rimane maglia bianca Conad, come miglior giovane. Lunedì è previsto il secondo giorno di riposo, il Giro riparte martedì 26 con la 16/a tappa da Bellinzona e Cari, una frazione di montagna interamente in territorio svizzero.