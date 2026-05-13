Giro d’Italia 2026: Arrieta vince la quinta tappa, Eulalio nuova maglia Rosa. Ecco l’ordine di arrivo

Igor Arrieta, dell’UAE Team Emirates XRG, ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, la Praia a Mare-Potenza di 203 km. Lo spagnolo ha battuto, al termine di un finale rocambolesco, il portoghese Afonso Oliveira Eulalio (Bahrain Victorious), nuova maglia Rosa e Bianca.

Il racconto della quinta tappa del Giro d’Italia

Giornata segnata dalla pioggia e da una lunga fuga partita dalla mattina. Tante emozioni nel finale con i due fuggitivi che sono caduti entrambi. Il momento clou ai -2 km dall’arrivo quando Arrieta ha sbagliato strada. Lo spagnolo a 1500 metri dal traguardo aveva 10″ di ritardo da Eulalio. Sul finale in leggera salita è risalito a velocità doppia, superando il portoghese che però può sorridere visto che è la nuova maglia Rosa. Il gruppo di Giulio Ciccone, infatti, è giunto sul traguardo con un ritardo importante.

Arrieta: “La vittoria più importante della mia carriera”

“E’ stato un finale caotico, era quasi impossibile guidare la bicicletta. La strada era molto scivolosa. Questo è il successo maggiore della mia carriera, per me significa molto. Questa vittoria mi motiverà per il resto della carriera”, ha detto il corridore spagnolo Igor Arrieta ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria nella quinta tappa del Giro d’Italia.

Eulalio è anche la nuova maglia Bianca Conad

Alfonso Eulalio ha conquistato sia la maglia Rosa che la maglia Bianca Conad del Giro d’Italia. Per questo motivo il simbolo del miglior giovane della Grande classica italiana domani sarà sulle spalle di Igor Arrieta. Per quanto riguarda le altre maglie il francese Paul Maigner resta con quella Ciclamino, dedicata ai velocisti, mentre lo spagnolo Diego Pablo Sevilla resta in maglia Azzurra, riservata agli scalatori.

Afonso Oliveira Eulalio con la maglia Bianca Conad, Potenza, 13 maggio 2026 (Photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

L’ordine di arrivo

Igor Arrieta UAE Team Emirates XRG 5:07:51 Afonso Eulálio Bahrain Victorious distacco +0:02 Guillermo Thomas Silva XDS Astana Team +0:51 Lorenzo Milesi Movistar Team +1:29 Christian Scaroni XDS Astana Team +1:30 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step s.t. Koen Bouwman Team Jayco AlUla +3:11 Johannes Kulset Uno-X Mobility +3:13 Andrea Raccagni Noviero Soudal Quick-Step +3:29 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta +4:42

La nuova classifica generale