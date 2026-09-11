Home > Sport > Calcio > Golden Boy 2026, chi sono i migliori talenti Under 21 e chi potrebbe vincere

Nella Top 100 ci sono anche Cisse e Lulli, due calciatori azzurri esplosi in questo avvio di campionato

Continua il percorso di avvicinamento all’elezione dell’European Golden Boy 2026. Il terzo aggiornamento della Top 100 dei migliori talenti Under 21 che militano in una squadra europea, elaborata dal main partner Transfermarkt, conferma in vetta il difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola campione del mondo Pau Cubarsí. Alle sue spalle il compagno di squadra Lamine Yamal, vincitore nel 2024 e quindi da regolamento escluso dalla corsa per l’assolute Best, e il centrocampista marocchino Ayyoub Bouaddi, passato dal Lille al Manchester City, che sale di due posizioni e si prende un posto sul podio.

Avyoub Bouaddi, Londra, 28 agosto 2026 (AP Photo/Kin Cheung)

Jorrel Hato entra in Top 10

Rispetto all’aggiornamento di agosto, si registra un solo nuovo ingresso in Top 10, quello dell’olandese del Chelsea Jorrel Hato, salito dalla 11a alla 9a posizione. Il valore di mercato del podio è cresciuto di 10 milioni (dai 370 di agosto agli attuali 380), mentre il valore di mercato complessivo della lista ammonta a 2 miliardi e 700 milioni di euro. Il prossimo aggiornamento di questo ranking sarà determinante per l’elezione dell’European Golden Boy 2026: i primi 20 di questa Top 100, infatti, uniti a cinque wild card, verranno sottoposti alla giuria internazionale dei giornalisti che sarà chiamata a eleggere il vincitore.

La Premier in testa alla classifica dei campionati più rappresentati

La Premier League allunga in testa alla classifica dei campionati più rappresentati con 31 giocatori (cinque in più rispetto all’aggiornamento di agosto), seguita dalla Bundesliga (19) e dalla Ligue 1 (11), mentre la Francia si conferma la Nazione più rappresentata (13 giocatori) seguita dall’Inghilterra (10) e dalla Germania (9). Il club con più giocatori è il Borussia Dortmund (5) che si piazza davanti a Chelsea, Newcastle, Barcellona e Porto (4) mentre Brighton, Real Madrid, Paris FC e Strasburgo ne contano tre. C’è un portiere in lista Lucca Brughmans del Genk, salito dalla 70a alla 59a posizione, a cui si aggiungono 31 difensori, 36 centrocampisti e 32 attaccanti.

Nella Top 100 ci sono anche gli azzurri Lulli e Cisse

Il più giovane è sempre Max Dowman, attaccante inglese dell’Arsenal nato il 31/12/2009, che occupa la 45a posizione. Il balzo più significativo lo firma Xavi Espart, terzino destro e all’occorrenza mediano classe 2007 del Barcellona – ha iniziato la sua stagione con quattro presenze in altrettante gare di Liga e due assist – che entra per la prima volta nella Top 100 e si piazza al 50° posto. Oltre a lui, sono sette gli altri nomi nuovi di questo aggiornamento: Paris Brunner (Monaco, 70°), Emanuele Lulli (Roma, 76°), Vasilije Adzic (Sassuolo, 79°), Alphadjo Cisse (Milan, 90°), Josh King (Fulham, 96°), Ilhan Fakili (Besiktas, 99°) e Noah Fernandez (PSV, 100°).

Emanuele Lulli, Roma, 5 settembre 2026 (AP Photo/Andrew Medichini)

Il Golden Boy Web

Contestualmente a questo terzo aggiornamento, si apre oggi anche il terzo step per l’elezione del Golden Boy Web, il premio che dal 2018 viene assegnato dai tifosi di tutto il mondo. Attraverso un sondaggio disponibile su tuttosport.com, è possibile esprimere la propria preferenza tra i 100 giocatori presenti in lista: alla fine di questo percorso, che prevede tappe mensili con azzeramento del conteggio, verranno sommati i voti raccolti in ciascuno step e sarà decretato il vincitore di questa nona edizione del premio, vinto lo scorso anno dal centrocampista greco dell’Olympiakos Christos Mouzakitis. Nel secondo round il più votato è stato lo stesso Pau Cubarsí (47,6% dei circa 90.000 voti pervenuti), seguito dal difensore dello Stoccarda Finn Jeltsch (34,8%).