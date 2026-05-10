Giro d’Italia 2026, Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosa

Secondo successo in questa edizione del Giro d’Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della corsa rosa, la frazione pianeggiante di 175 km da Plovdiv a Sofia, l’ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia.

Lo sprinter francese della Soudal Quick-Step ha battuto al fotofinish Jonathan Milan (Lidl-Trek) e e l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Nella top ten anche Matteo Malucelli (XDS Astana Tem), quinto, Davide Ballerini (XDS Astana Team), ottavo, ed Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber), decimo.

Nessuna variazione in classifica generale: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) resta leader davanti a Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) ed Egan Bernal (Netcompany INEOS), entrambi a quattro secondi. La carovana si sposterà adesso in Italia: martedì è in programma la quarta tappa, la frazione mossa di 138 km da Catanzaro a Cosenza.

Guillermo Thomas Silva oltre alla maglia rosa conserva anche la maglia bianca, sponsorizzata da Conad, riservata al miglior giovane under 25 in classifica generale, al termine della terza tappa del Giro d’Italia, la frazione pianeggiante di 175 km da Plovdiv a Sofia, l’ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia.

Magnier: “Un sogno vincere due tappe su tre”

“Vincere due tappe su tre in Bulgaria è come un sogno. Abbiamo controllato la corsa per tutta la giornata e volevamo essere piazzati al meglio a 1 km dall’arrivo e così è successo. Ho esultato sulla linea del traguardo ma, a dire il vero, non ero sicuro di aver vinto oppure no. Sono davvero felice. Battere Jonathan Milan e Dylan Groenewegen mi fa sentire tra i migliori velocisti al mondo”, ha detto Paul Magnier dopo il successo ottenuto nella terza tappa del Giro d’Italia. “Adesso andiamo in Italia e vedremo quante altre tappe potrò puntare. Sei anni fa guardavo in tv Arnaud Démare vincere con la Maglia Ciclamino”, ha aggiunto il velocista della Soudal Quick-Step. “Mi ha mandato un messaggio dicendomi di fare lo stesso. Sono felice di esserci riuscito”.

Milan: “Sono partito un po’ prima, ma non mi demoralizzo”

“Forse avrei dovuto aspettare ancora un attimo, mi sono fatto prendere un po’ e sono partito un po’ prima”, ha detto lo sprinter della Lidl-Trek Jonathan Milan ai microfoni Rai Sport dopo il secondo posto ottenuto nella terza tappa del Giro d’Italia. “Non mi demoralizzo, domani abbiamo un bel giorno di riposo, punto a rifarmi, vincere e divertirmi. I primi due giorni mi sono serviti per aprire un po’ il gas”, ha aggiunto il velocista friulano. “Oggi abbiamo fatto un bel lavoro di squadra nel finale, abbiamo tenuto le posizioni, abbiamo fatto quello che avevamo previsto, poi non era previsto questo risultato. Forse ho anticipato un po’ troppo la curva, pensavo che l’imbocco fosse un po’ più vicino all’arrivo”.