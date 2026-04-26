Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince per la quarta volta

Il solito scatenato Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche Monumento. Il fuoriclasse sloveno dell’Uae Team Emirates con la solita condotta di gara, fatta di strappi continui, ha piegato alla fine con un ultimo affondo sulla Côte de La Redoute e poi sulla Côte de La Roche aux Faucons la resistenza del 19enne francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team, recente vincitore della Freccia Vallone, secondo a +45″ di secondi, e il belga Remco Evenepoel della Red Bull Bora Hansgrohe, terzo e che ha regolato un gruppetto di una quindicina di atleti a 1’42”. Per quanto riguarda gli italiani da segnalare l’8° posto per Christian Scaroni (XDS Astana) e 10° per Filippo Zana (Soudal-QuickStep).Per Pogacar, che quest’anno ha già vinto la Milano Sanremo per la prima volta, si tratta della 13esima classica Monumento vinta in carriera.