Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 6 aprile 2026

Ultima ora

Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle Fiandre

Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle Fiandre
Tadej Poga?ar of UAE Team Emirates XRG during the men’s elite race of the Milano-Sanremo one day cycling race (298 km) from Pavia to Sanremo – North West Italy – March 20, 2026. Sport – cycling . (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)
Alberto Zanello
Alberto Zanello
Seguici su Google Discover

È il primo dopo Eddie Merckx a realizzare la doppietta Sanremo-Fiandre nella stessa stagione

Tadej Pogacar ha vinto per la terza volta in carriera il Giro delle Fiandre.

Il fenomeno sloveno ha trionfato in solitaria davanti a Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), staccato sul Vecchio Kwaremont a 17 km dall’arrivo; completa il podio il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora hansgrohe), che era all’esordio in assoluto alla Ronde van Vlaanderen.

Pogacar diventa così il primo corridore nella storia dopo Eddie Merckx a piazzare la doppietta Sanremo-Fiandre nella stessa stagione. Il ‘Cannibale’ ci era riuscito nel 1969 e nel 1975. Il corridore dell’UAE Team Emirates ha acceso la corsa a circa 57 km dall’arrivo: inizialmente sono rimasti con lui solo Van der Poel, Evenepoel, Wout Van Aert (Team Visma-Lease a Bike) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Gli ultimi due hanno perso presto contatto, il belga ha fatto tira e molla per diversi chilometri per poi arrendersi dopo esser stato a una manciata di secondi dal rientrare sui battistrada. Per Pogacar si tratta della quarta vittoria di fila in una corsa ‘Monumento’.

Pogacar: “Una corsa pazza e dura, è stato tutto perfetto”

È stata una corsa pazza e super dura. Non so neanche quando sia scoppiata”, ha detto Tadej Pogacar dopo il successo nel Giro delle Fiandre. “Non volevo assolutamente che Remco Evenepoel rientrasse, sapevo quanto è resiliente, avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa, era meglio tenerlo a distanza – ha proseguito il fuoriclasse sloveno dell’UAE Team Emirates – Non ho corso molto ma quando corro mi metto la pressione addosso per vincere, tutto è andato nella maniera perfetta. Arriverò alla Roubaix ancora più motivato e cercherò di godermi le pietre”.

© Riproduzione Riservata