Ciclismo, Viviani: "Su pista siamo al top, su strada abbiamo ragazzi su cui puntare"

Elia Viviani, ex campione olimpico e team manager della Nazionale di ciclismo, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano, risponde a chi gli chiede quale sia lo stato di salute del movimento: “Da team manager della Nazionale voglio portare ai ragazzi il mio percorso e la mia esperienza: come preparare un obiettivo, come pensare alle prossime olimpiadi di Los Angeles. Grandi obiettivi, ma arrivandoci con un percorso che dia la possibilità di rimanere al livello altissimo in cui siamo, perché come ciclismo su pista siamo all’apice e dobbiamo restarci: abbiamo il velocista più forte al mondo, Jonathan Milan, abbiamo Pippo Ganna che si gioca tutte le classiche e tanti scalatori come Giulio Ciccone che ha finito sesto a un mondiale”.

“Per quello su strada stiamo attendendo qualche giovane talento che sta dando dei segnali. Su strada ci sono già degli atleti che possono dare grandi risultati, da Antonio Tiberi a Giulio Pellizzari che ha fatto due giri da top ten l’anno scorso, sa reggere la pressione, sa stare con i grandi in salita. Poi c’è Lorenzo Finn di cui tutti parlano: è un ragazzo serio che ha vinto il mondiale nella categoria Junior, ha vinto il mondiale Under 23 e sta facendo le tappe giuste ed è un buon segnale per il futuro. Questi saranno i ragazzi su cui dovremo puntare per il futuro”, ha concluso Viviani.