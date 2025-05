Nella frazione di oggi arrivo in solitaria del francese dopo una fuga che ha coinvolto diversi corridori

Nicolas Prodhomme ha vinto la 19esima tappa del Giro d’Italia 2025, in programma oggi: nella frazione di 166 km, con 5 gran premi della montagna e arrivo in quota a Champoluc, il francese della Decathlon AG2R La Mondiale ha partecipato alla fuga del giorno per poi imporsi in solitaria. Staccati di 58″ il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), che ha conservato la maglia rosa, e il colombiano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Quarto l’italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), giunto con 1″22 di ritardo da Prodhomme insieme a un gruppetto che comprende big come Egan Bernal e Simon Yates e l’altro azzurro Antonio Tiberi. Si è attardato nel finale Giulio Pellizzari che, complice una caduta, ha tagliato il traguardo a 1’36” da Prodhomme. Per il francese, 28 anni, è la seconda vittoria da professionista dopo la tappa di Lienz del Tour of the Alps, poco più di un mese fa. Dal 2019 in poi, la Francia ha vinto almeno una tappa in ogni edizione del Giro d’Italia. Domani tappa decisiva, la 20esima, con il Colle delle Finestre e arrivo al Sestriere. In classifica generale Del Toro ha 41″ di vantaggio su Carapaz e 51″ su Yates. Caruso è quinto a 3’06”.

Prodhomme: “Vincere al Giro mi rende felice”

“Ho lavorato molto per questo Giro d’Italia. Non volevo puntare alla classifica generale, ma provare a vincere una tappa. Ho aspettato a lungo che arrivasse questa vittoria. Tre settimane fa ho vinto la mia prima corsa, ma vincere nel WorldTour, al Giro d’Italia, mi rende davvero felice. La nostra fuga non aveva un grande vantaggio, inoltre non mi sentivo bene sulla prima salita. Chilometro dopo chilometro ho cominciato a carburare. Sul Col de Joux ho capito che dovevo rischiare, altrimenti non saremmo andati da nessuna parte. Sono arrivato quinto in due tappe perché ero stato troppo timido. Oggi ho deciso di giocare il tutto per tutto ed è andata bene”.

L’ordine d’arrivo della 19a tappa:

Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale) in 4h50’35”; Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) +58″; Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) s.t.; Damiano Caruso (Bahrain Victorious) +1’22”; Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) s.t.; Egan Bernal (Ineos Grenadiers) s.t.; Simon Yates (Visma | Lease a Bike) s.t.; Rafal Majka (UAE Team Emirates-XRG) s.t.; Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) s.t.; Einer Rubio (Movistar) s.t.

La classifica generale

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) 73h47’59”; Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) a 43″; Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) a 1’21”; Derek Gee (Israel – Premier Tech) a 2’27”; Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 3’36”.

Le maglie ufficiali:

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale: Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti: Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna: Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/2000: Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata