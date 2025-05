Maxi fuga e vittoria in solitaria del corridore della Bora-Hansgrohe

Al Giro d’Italia 2025 oggi è il giorno di Nico Denz. Il corridore tedesco, in forza al team Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha vinto in solitaria la 18/a tappa della Corsa Rosa, la frazione di 144 km da Morbegno a Cesano Maderno, caratterizzata da una maxi fuga di quasi 40 corridori a cui il gruppo ha lasciato ampio spazio, anche in vista delle ultime difficili tappe di montagna prima della passerella di Roma di domenica.

Denz ha sorpreso i compagni di fuga piazzando lo scatto decisivo a 17 km dall’arrivo. Per il ciclista 31enne si tratta del terzo successo in carriera nella corsa rosa dopo la doppietta nell’edizione 2013. Alle sue spalle, a poco più di un minuto, Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) ha regolato allo sprint gli altri fuggitivi piazzandosi al secondo posto.

Denz: “Dedicata al mio papà”

Subito dopo l’arrivo, Denz ha dichiarato: “Probabilmente questa è la vittoria più emozionante che ho ottenuto al Giro. Perdere Jai Hindley all’inizio è stato difficile, poi tutta la squadra — staff compreso — si è impegnata completamente per aiutare Primoz Roglic a vincere il Giro. Abbiamo passato due mesi in altura per prepararci. Io sono stato via da casa per tre mesi per arrivare pronto. Quando abbiamo perso Primoz, sembrava che un sogno fosse andato in frantumi. Abbiamo pensato che tutto quel lavoro fosse stato inutile. Per fortuna, le cose sono cambiate. Abbiamo trovato nuova motivazione per aiutare Giulio (Pellizzari, ndr) a fare una buona classifica generale. Vincere oggi, nel giorno della festa del papà (in Germania, ndr), è qualcosa di davvero speciale. È a mio papà che la dedico“.

“Quando Primoz ha lasciato il Giro, ho sfogliato il Garibaldi, dovevo pianificare e trovare una tappa in cui avrei potuto avere la libertà di provarci -ha continuato il tedesco-. Oggi era quella tappa. Sono riuscito ad andare nella fuga giusta. Da lì in poi è stato solo questione di seguire l’istinto. Il nostro gruppo ha collaborato bene nel finale, e a 19 km dall’arrivo ho pensato di provarci. Ho guadagnato un piccolo margine… e adesso eccomi qui!”.

Del Toro sempre in maglia rosa

E’ stato costretto a gettare la spugna Juan Ayuso, che si è ritirato dopo pochi chilometri nella tappa odierna. Isaac Del Toro ha conservato la maglia rosa anche al termine della 18/a frazione. Nessuna variazione nella classifica generale: il messicano dell’UAE Team Emirates mantiene un vantaggio di 41 secondi su Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e di 51 secondi su Simon Yates (Visma Lease a Bike). Domani è in programma la 19/a tappa della corsa rosa, la frazione di alta montagna di 166 km da Biella a Champoluc.

L’ordine d’arrivo della 18a tappa:

Nico Denz in 3:12:07 Mirco Maestri +1’01” Edward Planckaert – S.T. Filippo Magli – S.T. Alexander Edmondson – S.T. Dries de Bondt – S.T. Daan Hoole – S.T. Davide De Pretto – S.T. Nicola Conci – S.T. Lawrence Warbasse – S.T.

La classifica generale

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) 68h56’32” Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +41″ Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) +51″ Derek Gee (Israel – Premier Tech) +1’57” Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) +3’06” Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +4’43” Giulio Pellizzari(Red Bull – BORA – hansgrohe) +5’02” Einer Rubio (Movistar Team) +6’09” Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) +7’45” Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7’46”

Le maglie ufficiali

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale: Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, leader della Classifica a Punti: Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna: Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/2000: Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

