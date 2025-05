Del Toro: "E' stata una settimana nervosa, perché i rischi ci sono tutti i giorni"

Carlos Verona Quintanilla del team Lidl-Trek vince la 15esima tappa del Giro d’Italia, 219 chilometri da Fiume Veneto ad Asiago con la difficile scalata del Monte Grappa. Alle sue spalle Florian Stork (Tudor pro cycling team) e Christian Scaroni (Xds Astana team). Isaac Del Toro resta in maglia rosa. Nella classifica generale il messicano della Uae team emirates xrg è davanti a Simon Yates (Visma-Lease a Bike) e a Juan Ayuso (Uae team emirates xrg).

Del Toro: “Voglio portare a casa la maglia rosa”

“E’ stata una settimana nervosa, perché i rischi ci sono tutti i giorni ma sta andando molto bene e sono felice di essere qua”. Così Isaac Del Toro, corridore della Uae team emirates xrg, ai microfoni di Rai Sport dopo la 15esima tappa del Giro d’Italia, commentando la sua settimana da maglia rosa. “Domani inizio a studiare le prossime tappe, sto cominciando a vedere quella di dopodomani – ha spiegato – se voglio portare la maglia rosa fino a Roma? Voglio portarla a casa”.

Carlos Verona Quintanilla: “Giornata incredibile”

“E’ stata un giornata incredibile, ho trovato le forze. Sono anni che faccio il professionista ma quello che ho visto qua non è normale”. Così Carlos Verona Quintanilla, corridore della Lidl-trek ai microfoni di Rai Sport dopo aver vinto la 15esima tappa del Giro d’Italia. “Gli ultimi 500 metri da solo sono stati bellissimi – ha raccontato – io non lavoro per vincere le tappe ma per far vincere gli altri. Volevo mostrare alla squadra la gamba che ho”.

Pellizzari: “Ennesima brutta giornata”

Quella di oggi “è stata l’ennesima brutta giornata, ma guardiamo avanti”. Così Giulio Pellizzari, corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe, commentando ai microfoni di Rai Sport la 15esima tappa del Giro d’Italia e la crisi del suo capitano Primoz Roglic, protagonista di una gara negativa e ora nettamente indietro nella classifica generale. Positiva, invece, la prova dello stesso Pellizzari. “Io sto bene – ha detto – cerchiamo di fare bene la terza settimana. Sono qui per Roglic ed è giusto che lo aiuti, per conquistare la fiducia del team bisogna fare quello che ti dicono. Io sono qua per questo, il mio tempo arriverà”.

