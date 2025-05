L'olandese si aggiudica la cronometro da Lucca a Pisa. Roglic recupera 5 posizioni in classifica generale

L’olandese Daan Hoole ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia 2025, edizione 108, la cronometro da Lucca a Pisa di 28.6 km. Il corridore della Lidl-Trek, partito presto ha evitato l’asfalto viscido e pericoloso a causa della forte pioggia, e con il tempo di 32’30” ha preceduto di appena +0.07″ l’inglese Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), trionfatore nella precedente prova contro il tempo a Tirana, e di +0.10″ l’altro britannico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step). Ai piedi del podio gli italiani Cattaneo e Affini.

La pioggia nel finale ha escluso dal successo di tappa i big. Ne ha beneficiato lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), che ha corso in condizioni più accettabili e ha recuperato terreno nei confronti di tutti i suoi rivali, risalendo dal 10° al 5° posto. Ottima anche la prova di Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious). Il messicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) resta in maglia rosa con 0’25” di vantaggio sul compagno di squadra, lo spagnolo Juan Ayuso e +1’01” sull’azzurro Tiberi. Roglic dopo i problemi nella tappa di Siena torna in corsa riducendo il suo distacco dalla maglia rosa a +1’18”. Mercoledì è in programma l’11/a tappa da Viareggio a Castelnovo ne Monti di 186.0 km ancora sugli appennini e con non pochi chilometri di salita.

