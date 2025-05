foto LaPresse/Marco Alpozzi

L'ottava tappa vinta da Plapp

Al Giro d’Italia 2025 maglia rosa a Diego Ulissi. A 35 anni Ulissi veste per la prima volta in carriera la maglia rosa di leader del Giro dopo l’8/a tappa, da Giulianova-Castelraimondo di 197.0 km. L’italiano dell’ XDS Astana Team, giunto terzo al traguardo, ha approfittato dell‘arrivo in ritardo del gruppo maglia rosa ed è quindi il nuovo leader della classifica generale. Ulissi precede ora il compagno di squadra Lorenzo Fortunato di +0.12″, lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull Bora Hansgrohe di +0.17″ e lo spagnolo Juan Ayuso della’Uae Team Emirates di +0.20″.

Ulissi: “Indossare maglia rosa è sogno che si avvera”

“Indossare la maglia rosa è il sogno di qualsiasi bambino che si affaccia al ciclismo e poi realizza il sogno di diventare professionista. Appena prima di indossarla ho pensato ai pomeriggi passati con i miei nonni a vedere il Giro. E adesso il sogno si è realizzato, quasi a fine carriera”. Così Diego Ulissi commenta la conquista della maglia rosa al Giro. “Domani non so se riuscirò a tenerla perché è una tappa complicata, ma arrivare nella mia Toscana in maglia rosa sarà emozionante“, ha aggiunto il 35enne corridore toscano della Astana.

Plapp: “Pazzesco vincere una tappa al Giro”

“È pazzesco. A dire la verità, faccio ancora fatica a crederci. Sento che è stato un lungo percorso: avevo puntato sull’estate australiana, ma non ero riuscito a ottenere risultati in Europa. Al Giro, l’anno scorso, ci sono andato così vicino tante volte. Riuscirci oggi è davvero speciale. Erano settimane che avevamo segnato questa tappa. Stamattina, sul pullman, eravamo molto carichi”. Così il vincitore di tappa Luke Plapp, subito dopo l’arrivo, ha commentato la sua vittoria. “La lotta per andare in fuga è stata incredibilmente dura e poi, una volta davanti, ho deciso di andare via da solo a 45 km dall’arrivo, perché sapevo che non avrei potuto battere nessuno di loro in volata. Il primo a muoversi ha sempre un vantaggio, e ho pensato: ‘provo a giocarmela’. Dalle Olimpiadi dell’anno scorso all’intervento al polso a febbraio, fino alla caduta nella prima cronometro del Giroà questa vittoria ripaga tutti gli sforzi per tornare dopo tutte queste difficoltà”, ha aggiunto.

