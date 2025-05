Il sindaco di Napoli: "Bene inclusione sociale e recupero periferie"

“La sesta tappa a Napoli è sicuramente una data importante non solo per la città ma per tutta l’area metropolitana. E’ stata fatta la scelta di toccare due punti simbolici la Stellantis di Pomigliano e il Parco Verde di Caivano, quindi il tema del lavoro e del recupero delle periferie. Vogliamo che ci sia sempre una ricaduta sociale sia delle azioni sportive sia delle azioni culturali. Utilizzare il giro d’Italia come veicolo di recupero e di riscatto è un messaggio molto positivo”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli a margine della presentazione della sesta tappa del Giro d’Italia 2025 che attraverserà l’area metropolitana della città prima di arrivare sul Lungomare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata