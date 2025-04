Tadej Pogacar

Terzo posto per Van der Poel

Tadej Pogacar ha vinto l’edizione 2025 del Giro delle Fiandre. Il corridore sloveno, già trionfatore alla ‘Ronde Van Vlaanderen’ nel 2023, ha vinto in solitaria dopo aver staccato i diretti rivali sul Paterberg dopo una serie ripetuta di scatti. Per il capitano dell’UAE Team Emirates si tratta dell’ottavo successo in una ‘classica monumento’. Mads Pedersen (Lidl Trek) si è piazzato secondo nella volata ristretta battendo Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) e il compagno di squadra Jasper Stuyven, quinto.

