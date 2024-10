L'italiano secondo alle spalle dal danese Tobias Hansen. Completa il podio il canadese Dylan Bibic

Arriva un’altra medaglia per l’Italia dai Mondiali di ciclismo su pista in svolgimento a Ballerup, in Danimarca. Elia Viviani ha conquistato l’argento nella gara a eliminazione piazzandosi alle spalle dal danese Tobias Hansen. Completa il podio il canadese Dylan Bibic.

