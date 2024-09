La giovane atleta era caduta ieri durante la gara su strada dei Mondiali juniores

Mondo del ciclismo in lutto. È morta Muriel Furrer. La 18enne era caduta ieri durante la gara su strada dei Mondiali di ciclismo, categoria juniores, e aveva subito una grave lesione cerebrale traumatica. Furrer, che era stata subito trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto critiche, si è spenta all’Ospedale universitario di Zurigo.

“È con grande tristezza che la Federazione Ciclistica Internazionale (UCI) e il Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Ciclismo e Paraciclismo su Strada UCI Zurigo 2024 hanno ricevuto oggi la tragica notizia della morte della giovane ciclista svizzera Muriel Furrer”, si legge sul sito della Federazione Svizzera di Ciclismo. “L’UCI e il Comitato Organizzatore UCI dei Campionati del Mondo di Ciclismo e Strada UCI – si legge ancora – esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia di Muriel Furrer, ai suoi amici e alla sua federazione Swiss Cycling. La famiglia chiede che la loro privacy sia rispettata in questo momento difficile“.

La Federazione svizzera ha poi ricordato Furrer con un post su X: “I nostri cuori sono spezzati, non abbiamo parole”, si legge. “Abbiamo perso una giovane donna calorosa e meravigliosa che aveva sempre il sorriso sulle labbra. Non c’è comprensione, solo dolore e tristezza”.

Federciclismo: “Morte Furrer grande sofferenza”

“Una brutta notizia e una grande sofferenza. Anche il ciclismo italiano si unisce al dolore dei familiari, della Federazione Svizzera e di tutto il mondo per la scomparsa di Muriel Furrer”. Lo si legge sull’account Facebook della Federciclismo.

