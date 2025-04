In corso la seconda delle Classiche-Monumento della stagione

Ha preso il via alle 10.15 il Giro delle Fiandre, seconda Classica-Monumento della stagione. Una gara attesa che vede come favoriti principali Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, ultimi due vincitori della corsa. Si gioca le sue chance anche il nostro Filippo Ganna, ottimo alla Milano-Sanremo. Una delle classiche più importanti della stagione, con partenza da Bruges e arrivo a Oudenaarde dopo 268,9 km di sfida tra muri e pavé. Le pendenze che sfiorano il 20% e le pietre lungo il percorso mettono a dura prova i corridori.

Giro delle fiandre 2025: dove vedere la gara in tv

Il Giro delle Fiandre 2025 è visibile su su Eurosport 1 (disponibile su Sky, Dazn, Tim Vision e Amazon Prime) e in streaming su discovery+. In chiaro non si potrà invece vedere: la Rai non ha acquistato i diritti.

Nel 2024 la vittoria di Mathieu Van der Poel davanti all’italiano Luca Mozzato.

