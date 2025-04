Milano, 8 apr. (LaPresse) – “Condanniamo fermamente il coinvolgimento da parte della Russia di cittadini cinesi nella sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, nonché la loro partecipazione ai combattimenti contro le forze ucraine. Abbiamo convocato l’incaricato d’affari cinese in Ucraina presso il ministero degli Esteri per condannare questo fatto e chiedere spiegazioni”. Così sui social il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che 2 soldati cinesi sono stati catturati mentre combattevano a fianco dell’esercito russo. “Il fatto che cittadini cinesi combattano come parte dell’esercito invasore russo in Ucraina mette in discussione la dichiarata posizione della Cina a favore della pace e mina la credibilità di Pechino come membro permanente responsabile del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha aggiunto Sybiha.

