Caduta della maglia verde Biniam Girmay

Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck vinto la 16/a tappa del Tour de France, la Gruissan-Nimes di 188,6 km. Tappa pianeggiante di ripartenza dopo il secondo giorno di riposo segnata da un tentativo di Thomas Gachignard della TotalEnergies ripreso a 24 km dall’arrivo e dalla caduta della maglia verde, Biniam Girmay, negli ultimi 2 km. Per Philpsen è il terzo successo al Tour di quest’anno. Nessun cambiamento in classifica generale con Tadej Pogacar che resta in maglia gialla.

